Boverket ska ge besked om stödet till Per Olsskolan

Per Olsskolan i Fagersta är en av få skolor i landet som sökt statligt stöd från Boverket för att rusta upp skolans lokaler.

Bidraget sökte Norra Västmanlands kommunal-teknikförbund, NVK för att förbättra ventilationen i skolan. Renoveringen har påbörjats men skolan har ännu inte fått några besked om man får några pengar eller inte.

Det är olyckligt, säger Per Lindqvist enhetschef på Boverket.

– Det är väldigt olyckligt att Per Olsskolan inte har fått besked. Det hänger samman med den typen av ansökningar som vi får in och som i huvudsak är ofullständiga och det innebär att vi får jobba mycket med kompletteringar innan vi kan ta beslut.

Vad är det som saknas då?

– Det kan vara att man inte har fyllt i blanketten riktigt. Det kan vara att man inte bifogat dom handlingar som krävs för just dom renoveringsåtgärder som ska göras, säger Per Lindqvist till P4 Västmanland.

Per Olsskolan måste gå vidare med det här och var ligger processen nu?

– Vi har begärt in en komplettering från Per Olsskolan och vi har fått in dom kompletterande uppgifterna och ärendet ligger för slutberedning hos oss och vi kommer att fatta beslut i detta ärende, säger Per Lindqvist.