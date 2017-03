Svensk Handel: Arbetsgivare behöver en mer total bild vid anställningar

Under morgonen berättade vi om tjejen som sökte extrajobb i en modebutik i Västerås, och att hon behövde visa flera intyg för att komma ifråga. Bland annat en kreditupplysning.

Men Anna Wedin, som jobbar med arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel har förståelse för att arbetsgivare ibland kräver dessa intyg.

– Vi har full förståelse för att arbetsgivare begär in den typen av intyg, och det är ju så klart en begäran om att gå in i en persons integritet och ska man göra det så måste man ändå ha goda skäl, men just vid ett anställningsförfarande så är det absolut goda skäl att göra det, säger hon.

Men ska det inte räcka med provanställning?

– Det är ett väldigt bra sätt att komma underfund med om man trivs tillsammans som arbetsgivare och arbetstagare, men det är sex månader som högst och en arbetsgivare behöver en mer total bild när de anställer, säger Anna Wedin.

– I handeln finns också väldigt stora värden, och det är klart att en arbetsgivare vill veta vem man anställer, om det finns saker som man bör ta i beaktande, säger hon.