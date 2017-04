Mimers dela-kampanj har hittills gett två familjer bostad

Det går till så att Mimer skriver ett kontrakt med en fastighetsägare som vill medverka, och sedan hittar Västerås Stad lämpliga hyresgäster.

– Responsen har varit stor tycker jag, säger Samuel Sedvall på Mimer. Vi har haft fint intresse på informationsträffar och även folk som har ringt och kontaktat oss via mejl.

Men samtidigt ställer Mimer vissa krav på bostädernas standard, man har också krav som gäller inkludering och där har det inte överensstämt alla gånger, enligt Samuel Sedvall.

Hur många har ni fått då?

– Just nu har vi en familj som bor centralt i stan. Nu i veckan har vi skrivit kontrakt med ytterligare en fastighetsägare, det ska flytta in en familj under nästa vecka, så... två stycken.