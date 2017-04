Trots seger så minskade hoppet för VIK Hockey

Med två omgångar kvar av kvalserien så har VIK Hockey sex poäng och 13 mål upp till Södertälje ovanför strecket.

Men trots det så vill ingen i VIK-lägret slå fast att det blir division 1 nästa säsong.

VIK Hockey som har haft stora problem med målskyttet fick det att lossna rejält hemma mot Huddinge.

För en gångs skull så fick VIK Hockey en bra start på en match i kvalserien. Det hann bara gå 46 sekunder innan backen Alexander Nilsson-Lindelöf satte 1-0.

Och sen så rullade det bara på för hemmalaget som ledde med 4-0 efter den 20 spelade minuter.

I den andra perioden så fick Huddinge hål på Henrik Lundberg och inför den avslutande perioden så var hemmaledningen 6-2 då både Niklas Lihagen och Mikael Frycklund satte deras andra mål för kvällen.

Slutperioden var ytterst nära att bjuda på ett totalras från hemmalaget.

Henrik Lundberg som varit så bra under stora delar av säsongen hade en mindre lyckad avslutning och släppte in tre mål in om loppet av två minuter efter några mindre bra ingripanden.

Då hade Huddinge fått vittring på viktiga poäng i streckstriden och de vara nära att definitivt skicka VIK ner i division 1.

Men gästerna fick aldrig in någon kvittering utan VIK tog tre poäng. Glädjen för det blev inte så stor då både Södertälje och Kristianstad också vann vilket gör att det krävs mer än ett mirakel att nå en andraplats.