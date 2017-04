Låt 1: Eliza - Because of you

I slutet på 1980-talet, när de andra eleverna på Fryxellska skolans musikklasser i Västerås sjöng sina solon på de stora konserterna, satt Elisabeth längst bak i kören med en inre övertygelse om att hon själv skulle stå där längst fram en dag.

När hon till slut blev framdragen att sjunga solo i en kyrka, femton år gammal, lossnade allt och hon fick bekräftelse på att hon kunde sjunga. Elisabeth fortsatte därefter att sjunga i kyrkor, ge konserter och hon har också medverkat på flera olika skivor.

Att sjunga olika slags musikstilar har alltid inspirerat henne, men en stark dröm har funnits att hitta sitt egna uttryck och det hittade hon i countryn.

När Elisabeths främsta supporter och mamma dog i cancer 2011 stärktes begäret att lämna ett arv. Mammans smeknamn Eliza blev det artistnamn hon valde.

En kväll i juni 2016 tog Elisabeth kontakt med låtskrivaren och producenten Ditte Lindbom och frågade om hon ville skriva country. "And that’s how life took an unknown road, because of you".

