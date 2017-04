Nu i P4: Hur fixar vi i trädgården när våren kom av sig?

Det är dags att så frön och försöka hålla liv i sina växter i trädgården under våren. Det växlande vädret ställer till det men det finns alltid lösningar på hur man ska lyckas.

Trädgårdsexperten Per Bürger ger dig tips och råd. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt till Per under en halvtimme efter klockan 10.30.