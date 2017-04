Nu i P4: Vi avslöjar andra finalisten i P4 Nästa Västmanland

Fem låtar har gått till länsfinalen av P4 Nästa. Vilka de är får du reda på den här veckan, 24-28 april.

Varje vardag strax efter klockan 11 träffar vi en artist eller band och du får höra låten i radio för första gången. Den första finalisten presenterades igår: Eliza med låten Because of you.

På fredag den 28 april klockan 12 startar sms-omröstningen där du får vara med och utse vinnaren. Då kommer du att kunna lyssna på alla låtarna och läsa om artisterna här på webben. Låtarna kommer också att spelas regelbundet i radio.

Finalen avgörs på Stora Torget i Västerås den 19 maj. Då ska låtarna framföras live. Förutom att det då fortfarande går att sms-rösta kommer även en jury att bedöma låtarna i live-version.

Vid frågor om P4 Nästa Västmanland kan du kontakta Martin Vare: martin.vare@sverigesradio.se.

