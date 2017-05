Sommarstugemorden: Livförsäkringen i centrum på rättegången

Först ut att vittna var en analytiker från försäkringsbolaget If där åklagarna hävdar att den mordmisstänkta 42-åringen tecknade en livförsäkring i sin makes namn innan hon mördade honom.



Bara fyra dagar efter dödsfallet begärde kvinnan ut pengarna, vilket fick bolaget att misstänka att allt inte stod rätt till.



Analytikern blev avlöst av en utredningsinspektör från samma försäkringsbolag. Han sa att man också reagerade på att försäkringen var på ett så högt belopp, två miljoner, och på att 42-åringen och maken inte längre bodde ihop.



Ett normalt belopp på den här typen av försäkring brukar ligga på en miljon, enligt utredaren. Kvinnan ska också ha försökt, men misslyckats, att teckna en försäkring på sex miljoner hos ett annat bolag.



Att det inte var maken själv som tecknade försäkringen hos If ska bevisas av att livförsäkringen tecknades från ett fast IP-nummer i Eskilstuna där 42-åringen bodde. Maken befann sig då på jobb i Stockholm.

Kvinnan har hävdat att hon tecknade livförsäkringen tillsammans med mannen och att hon brukade använda hans mejladress och dator bland annat.

När det gäller livförsäkringen är kvinnan anklagad för att ha tecknat den innan maken dog på falska grunder och för att fyra dagar efter att maken dog försökt få ut pengarna.

– Det sker osedvanligt kort tid efter dödsfallet och det är ganska ovanligt att man gör en anmälan via nätet. Man brukar vanligtvis ringa in.

När försäljningsbolaget If avslog begäran, ifrågasatte kvinnan detta under sommaren 2016.

– Sen hade jag mejlkorrespondens och det var ett antal detaljer i hennes sätt att skriva som vi reagerade på. Hon skrev att "jag förstår inte varför ni råddar i detta. Polisen har ju kommit fram till att det var ett olycksfall", berättade representanten från If.

– Det tyckte vi var lite konstigt, för om det är ett oklart olycksfall så borde en änka bry sig mer och vilja få reda på ad som har hänt. Och "obduktionen gav ingenting" gav en konstig signal till oss, sa If:s representant idag när åklagare Jessica Wenna hörde honom i Västmanlands tingsrätt.

Han berättade också att bolaget hade ett samtal med den misstänkta kvinnan den 6 april 2016, ett samtal som bolaget tyckte var anmärkningsvärt.

– Vi hade ett samtal med XX den 6 april och det finns ett antal detaljer där som är värt att påpeka. Framförallt är det hennes agerande den 8 augusti som vi reagerade på. Hela samtalet förvånas vi över hennes ilska över YY (maken) och vi fann inte att den var speciell logisk med tanke på att han hade dött i en drunkning. Under vårt samtal uttryckte hon ilska och fördömelse ett antal gånger.



Försäkringsbolaget If berättade också att bolaget reagerade på hennes beskrivning av vad hon gjorde på morgonen den 8 augusti 2015, då mannen var försvunnen. If:s representant menade att det finns motsägelser i vad hon sa till If jämfört med vad hon sade i SOS-samtalet.

Den 42-åriga kvinnan nekar till brott och hävdar att hennes dåvarande make dog i en drunkningsolycka.