Haywireband Västmanlands vinnare i P4 Nästa

Första skivan släpptes 2014 och låten Stronger skickades in till Hollywood Music and Media Awards och blev nominerad. Så det blev till att packa både finkläder och instrument för att gå på röda mattan i Los Angeles. Dessutom bokades några och spelningar in på ett par ställen i Nashville tillsammans med Jamie Meyer.

Haywireband blir Västmanlands bidrag till riksfinalen i P4 Nästa

Låten Forget about you är ett samarbete med Johan Dereborn och Anders Roos som gick till länsfinal av Svensktoppen nästa förra året.