Sabotage trolig orsak till fårrymningen i Surahammar

Efter att ha sprungit lösa under natten och morgonen kunde fåren till sist hägnas in provisoriskt i trädgården på Österängens servicehus och fångas in, både med lasso och genom att ägaren och frivilliga från servicehuset kånkade in dem i en väntande hästtransport. Spektaklet bevittnades av pensionärer som åt frukost.

Samtidigt började arbetet med att reparera stängslet i fårens hage i naturreservatet vid Ekängen, där fåren tagit sig ut någon gång under natten. Stängslet var nertryckt utifrån och därför misstänks det vara resultatet av ett sabotage.

Fårens ägare har avböjt att kommentera.