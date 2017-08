SM i Mälarbåt avgörs i helgen

Årets SM i Mälarbåt invigdes igår ute på seglarsällskapet Aros klubbholme Rågsäcken utanför Björnön och under torsdagen var första tävlingsdagen.

– Det är vackra båtar att titta på. Klassiska segelbåtar som är långsmala båtar som först gjordes i trä och senare i plast. De tävlande plastbåtarna har fått straffvikter för att båtarna ska väga lika, berättar Andreas Tedbrant som är tävlingsfunktionär.

Årets SM är en delat i två klasser: M22 och M30, där de 35 deltagarna seglar tre banor under torsdag och fredag, och två under lördagen då tävlingen avslutats. Under torsdagen seglade de tävlande bland annat en kryss-läns banan.

– Thord Bergman från Västerås vann M30 förra året så jag hoppas att han ska försvara det guldet även om han har konkurrens från sin son Oskar Bergman. I M22 klassen är Erik Stenström är het på första platsen efter att ha tagit silver tidigare, säger Andreas Tedbrant.