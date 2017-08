Dellham (M) kritisk till journaler i pappersform

Hon menar bland annat att journaler i pappersform i en pappersdagbok lätt kan tappas bort.

– Jag blev väldigt förvånad när jag besökte AH-teamet, som jobbar med avancerad hemsjukvård, där man för sina anteckningar hos patienterna på lösa papper och sedan när man kommer in ska man samla ihop all information och föra in det i en pappersdagbok, säger Maria Dellham.

Vad blir bättre med det elektroniska, menar du?

– Det är en patientsäkerhet, och så är det ju ett arbetsmiljöproblem. Man kan ju faktiskt missa någonting i en behandling, och då är det ju allvarligt. Men man ska också komma ihåg att säga att AH-teamet utgör idag en väl fungerande verksamhet och att personalen gör sitt absolut bästa, så ingen skugga ska falla på dem, säger hon.