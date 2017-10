Tung förlust för VästeråsIrsta

Det blev en tung match för VästeråsIrsta. Det var inte mycket som stämde i första halvlek och första målet för hemmalaget kom först i sjunde minuten genom straffkast. VästeråsIrsta tar då time out vid ställningen 1-4 men lyckas ändå inte få till det. I paus står det 7-13.

I andra halvlek kommer hemmalaget in med en annan attityd och lyckas hämta upp till 12-15 efter åtta minuters spel. Då tar Önnered time out och den ger resultat. Hemmalaget lyckas inte göra mål på sju minuter och Önnered tar åter tag i taktpinnen och utökar till 12-19. VästeråsIrsta tar då ytterligare en time out men lyckas inte komma in i spelet och matchen slutar 20-27.

Lagkapten Viktoria Högström Unell var besviken.

– Vi kommer inte upp i spel idag, vi har problem framåt och börjar även läcka bakåt. Det vi kan ta med oss är inledningen på andra halvlek då vi visar att vi är duktiga och då vi lyckas både med att sticka in näsan och gå på mål och täppa till bakåt.