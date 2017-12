Företagare varnar för blufföretag

Brevet innehåller ett frågeformulär med olika rutor att kryssa i, och en rad att skriva under. Men skriver man under förbinder man sig att betala nästan 13 000 kronor på två år - plus faktura-avgift.

Det framgår av den finstilta texten.

Det är ett erbjudande om annonsering på deras hemsida.

– Jag blev misstänksam och har inte svarat utan kastade det i papperskorgen, säger Per Fredin i Västerås, en av företagarna som fått brevet.

Per Geijer på Svensk Handel tycker att man ska bestrida och spara bestridan om man känner sig lurad. Men ännu har det inte gått till en dom i något fall, säger han.

Företagsopinion vill inte svara på kritiken.