Det här blir första värvningen för nye tränaren Tor-Arne Fredheim.

– Vi har fått en ung utvecklingsbar spelare men ändå med erfarenhet, säger Tor-Arne Fredheim.

What kind of player are you?

– I'm an attacking player with good technical skills and good physical ability, svarar nyförvärvet Brian Span.

Kontraktet är skrivet på tre år.