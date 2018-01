Somalias förbundskapten Fosshaug kräver spolade isbanor Västerås

Somalia Bandy handlar i grunden om ett integrationsprojekt i Borlänge med Per Fosshaug som förbundskapten. Fosshaug var med redan från de första bokstavligen stapplande stegen då Somalia drog igång sitt landslag för drygt 5 år sedan.

— Jag hade nog förväntat mig att de skulle vara ännu mindre bra.

Hela Somalias första bandy-VM 2014 blev till filmen Trevligt folk av Filip och Fredrik. En film som både vann priser och visades i riksdagen.

Per Fosshaug brinner för integration och menar att visst skulle ett projekt som Somalia Bandy fungera även i Västmanland och Västerås, men då krävs arbete från både ideella krafter och det offentliga. Då fungerar inte ospolade isbanor. Det är en katastrof när ska man ska försöka få in unga människor in i idrottens värld, säger Fosshaug.

Västerås stad har nu backat från ett tidigare beslut, och det ska gå att låna utrustning för att spola isbanor, bland annat på Rönnby.