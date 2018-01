Många olyckor i halkan

Polis och räddningstjänst larmades under eftermiddagen och kvällen till omkring 20 olyckor, enligt polsen är det det dåliga vädret och besvärliga väglaget som orsakat olyckorna.

På E 18 har situationen varit mycket besvärlig med ett flertal olyckor. Vid en av olyckorna var fem bilar och en lastbil inblandad.

Under långa perioder under kvällen var trafiken avstängd under räddningsarbetet. E18 mellan Köping och Hallstahammar var avstängd i båda riktningarna i ca 4 timmar, med långa köer som följd.

Det är oklart om någon person skadats allvarligt vid någon av olyckorna.