Äldre kan skydda sig mot bedrägerier med polisens tips

Tidigare idag rapporterade vi om Inger Persson som via telefon blev erbjuden gratis fönsterputsning från en person som påstod sig vara från Attendo men det visade sig vara en bluff.

Agneta Massaro är gruppchef för bedrägeri vid polisen i Västmanland och hon berättar:



– Vi har haft ett fullbordat fall där en person har putsat fönster och sedan lurat med den äldre personen till en uttagsautomat. Vid automaten har sedan bedragaren trängt sig förbi och tryckt in en annan summa än vad som var bestämt.

Hur skyddar man sig mot bedrägerier som äldre?

– Om man inte beställt en tjänst ska man aldrig släppa in någon i sin lägenhet. Vi andra måste hjälpas åt och berätta till sin släkting att man aldrig kommer be någon vän att komma och be om deras kontokort om vi behöver hjälp, säger Agneta Massaro.