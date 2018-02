Enligt siffror från Arbetsförmedlingen så har de fått in rekordmycket arbetsannonser under december och januari om sommarjobb i landet som helhet men Västmanland avviker.



I Västmanland är det istället färre sommarjobbsannonser under samma tidsperiod i år jämfört med förra året. Det säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.