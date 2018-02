Elvis Presley intar Västerås domkyrka

Det är Markus Holmberg, Kaplan i Västerås Domkyrka som är initiativtagare till satsningnen och han säger i ett pressmeddelande att Elvis Presley egentligen inte var riktigt förtjust i sitt smeknamn The King. Presley sade från scen vid flera tillfällen att, "to me only Christ is the King".

På söndag kväll klockan 18 är det alltså musik med Elvis Presley som gäller i domkyrkan.