Västmanland går mot trenden: har minskat hyrpersonal inom psykiatrin

Förra året låg kostnaderna för hela landet på 5,2 miljarder kronor, en uppgång med 13 procent på ett år. Det visar färsk statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Dagens Samhälle tagit del av.



Men kostnaderna skiljer sig åt mellan olika regioner och i Västmanland har hyrläkare inom psykiatrin minskats.



Rekrytering utomlands är en viktig faktor enligt Christina Jognér förvaltningschef i Region Västmanland.

– Vi har riktat in oss på att skapa ett attraktivt erbjudande för dem och plockat in dem under studietiden som sommarvikarier.



Landstingens mål är att vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019 ser ut att bli svårt att nå.