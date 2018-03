Fem bostadsinbrott anmälda – inom några timmar

Polisen har fått in samtliga anmälningar under loppet av några timmar under onsdagseftermiddagen och kvällen. Det gäller lägenheter i Vallby och Haga i Västerås och en villa i Köping.

– I huvudsak handlar det om smycken som blivit stulna, anmälningarna har kommit in under eftermiddagen men inbrotten är förmodligen begångna under dagen, säger Jimmy Lindvall, vakthavande befäl vid polisen i Västmanland.

Det finns i nuläget ingen gripen eller misstänkt och Jimmy Lindvall vill inte spekulera i om det kan röra sig om samma gärningsmän i fallen.

– Det får utredningen visa, säger han.

Tekniska undersökningar kommer att ske inom kort.