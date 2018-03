Så mycket fick Surahammars kommun för Suravision

Surahammars kommun har tidigare fått kritik för att det privata företaget IP Only fick köpa det kommunala bolaget Suravision utan att kommunen först gjort en offentlig upphandling.

Kommunen har dessutom hemlighållit vad IP Only fick betala. Men när nu P4 Västmanland kunnat ta del av avtalet visar det sig att Suravision såldes för fem miljoner kronor.

– Jag vill fortfarande inte kommentera köpesumman för att vi har ju sekretessbelagt det, säger Surahammars kommunalråd Tobias Nordlander (S).

Däremot kommenterar han delvis avtalets innehåll, där det står att Suravisions värde enbart baserades på aktiekapitalet.

Enligt Tobias Nordlander har även andra saker vägts in i värderingen, som till exempel de drygt 2 000 kunderna samt kostnaden kommunen haft för att en person jobbat 75 procent åt IP Only under ett halvår för att förse den nya ägaren med kartmaterial och dokumentation.

– När man gör en värdering så värderar man naturligtvis hela bolaget och sedan vad man skriver i ett avtal det är ju hur man reglerar rent formellt, säger Tobias Nordlander.



Men trots att försäljningen gav fem miljoner i kassan kommer ändå bredbandsutbyggnaden i slutänden att kosta sex miljoner för Surahammars kommun.

– Vi har slutit ett avtal med IP Only om att bygga ut på hela Surahammars glesbygd så kommunen betalar en viss summa för att få det gjort, säger Tobias Nordlander.