P4 Västmanland griper in: Grön gubbe lyser FÖR kort tid

Trafikverket har en standard som säger att man ska röra sig cirka 1,4 meter per sekund, berättar Ulf Palm, kommunikationsstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen. Då ska man hinna komma över fyra filer, 15 meter, under tiden det lyser grönt.



I Västerås har man valt att vara lite generösare än så, här är grön gubbe inställd på att man går 1,2 meter per sekund.

Men när P4 Västmanland hör av sig till Västerås stad framkommer det dock att i korsningen Kopparbergsvägen och Stora gatan så är den tiden för snål.

Tack Radio Västmanland!

Vad sker nu då?

– Vi kommer skruva fram tiden så att de fem sekunderna som fattas, de lägger vi på.

Så här kommer det lysa grön gubbe i ytterligare fem sekunder framöver?

– Ja, så blir det!, säger Ulf Palm.