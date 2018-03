Nu i P4: Hur påverkar skolmaten vår planet?

Under Earth hour uppmanas alla att släcka lamporna under en timme för miljöns skull. Temat för årets Earth hour är "One planet life - lev och ät inom ramen för en planet".

Skolrestaurangerna i Arboga kommuns regi vill lyfta hur maten påverkar vår planet, till exempel märker man ut dagens mest klimatsmarta maträtt med en stjärna.