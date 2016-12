Aron Anderson första person i rullstol på Sydpolen

När Aron Anderson ringer P4 Stockholms programledare Mia Bryngelson har han endast två kilometer kvar till basen på Sydpolen.

– Det är ingenting. Vi ser stationen, vi känner att nu gäller det.

Den siste november började äventyret. Aron Anderson har tillsammans med en medhjälpare varit ute 21 dagar på en expedition fylld av händelser. Aron var nära att avbryta och blev tvungen att få hjälp en bit på vägen och flög då en sträcka.

Hans mage bröt ihop och Aron fick äta upp sig rejält.

Vi berättade om ditt problem med magen innan. Hur mår du nu?

– Jag mår bättre. Magen har lugnat ner sig lite de senaste dagarna vilket är jätteskönt.

Men jag är otroligt frusen och vi skidar i princip 10 timmar om dagen.

– Jag har haft svårt att äta men har fått otroligt mycket energi tillbaka från alla som skickar hälsningar och kommentarer på Facebook. Det är helt fantastiskt.

Som första person i rullstol har han skidat till Sydpolen i en medeltemperatur på minus 30 grader, en sträcka på drygt 640 kilometer.

På tisdagen hade han minus 25 grader. För P4 Uppland berättade Aron tidigare kälken han stakat sig fram i.

– Det är lite svårt att köra rullstol där nere. Snö och rullstol är ingen bra kombination. Vi har specialbyggt en skidkälke som jag kommer sitta i och staka mig fram i, helt enkelt, förklarade han.

Aron Andersons expedition går under namnet Pole of Hope – där man via deras blogg kunnat följa äventyret – och görs för att samla in pengar till Barncancerfonden.