Upplänningar slänger 13 kilo el-skrot om året

Det är stora skillnader mellan olika län när det gäller hur mycket elektronikskrot man lämnar till återvinningen.

Siffror från El-kretsen, som är producenternas nationella insamlingssystem för elektronik-produkter, visar att invångarna i Uppsala län förra året lämnade in i snitt cirka 13 kilo elektronikskrot till återvinningen, något mindre än riksgenomsnittet på omkring 14 kilo.

Mest elektronikskrot per person lämnade gotlänningarna in förra året: 20,5 kilo per person, vilket är nästan dubbelt så mycket som stockholmarnas 10,6 kg.

Så här säger Martin Seeger, vd på El-kretsen, om vad skillnaderna mellan olika län kan bero på:

– Till exempel ser vi att storstäder ofta har en lägre insamlad volym vilket kan kopplas till att det är fler som bor i mindre bostäder och därför har mindre produkter hemma.

– Samtidigt ser vi, om man tar Gotlandsexemplet, att län som har mycket fritidsboenden ofta har en högre insamling, och det kan väl helt enkelt vara så att många produkter får sitt sista liv i sommarstugan, säger Martin Seeger.

Och de senaste åren har svenskarna lämnat in allt fler elektronikprodukter till återvinning varje år, men trots det har den sammanlagda vikten på det som samlats in minskat, eftersom varje produkt inte väger lika mycket.

– Det är en trend vi kan konstatera, att det vi samlar in idag är lättare produkter som innehåller mindre metaller och mer plast, säger Martin Seeger.