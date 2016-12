Fler barn vänder sig till BRIS runt jul

Niclas Klang är kurator på BRIS, barnens rätt i samhället, och han har jobbat under julen. Det barnen som ringer in vill prata om är ungefär samma saker som vanligt, även om oron i högre utsträckning är kopplat till julen så här års.



– Det kan handla om att rädsla för att föräldrarna ska dricka, det kan bli mer konflikter än andra delar av året, säger Niclas Klang.

Just under julafton var trycket relativt lågt, men desto fler ringde in dagen innan julafton och på juldagen.

Både barn och vuxna kan ringt till BRIS.

– Vi har också öppet för vuxna som behöver prata och har oro för sina barn av olika anledningar, så det jag också rekommendera för vuxna att ringa oss, säger Niclas Klang.