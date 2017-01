Just nu: Bil körde rakt in i stationshus

Enligt Storstockholms brandförsvar så ska det varit två personer i bilen. Det är oklart med skador i nuläget. Man var tvungen att klippa sönder bilen för att få ut personerna.

Norrortspolisen uppger vid 08-tiden att två personer är allvarligt skadade och förts till sjukhus i Stockholm. En med ambulans och den andra med helikopter.

– Ett vittne ringde in och sa att man hade sett en bil köra med full fart rakt in i väggen på huset, säger ledningsoperatör Per Johansson på Storstockholms brandförsvar.

Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats.

Texten uppdateras.