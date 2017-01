Telias nedläggning av kopparnätet ställer till problem

Telias nedläggning av kopparnätet fortsätter och från och med i höstas görs det mer systematiskt. Det har invånarna på cirka 190 orter i landet varav ett 50-tal orter i Mälardalslänen fått känna av då den fasta telefonen och internetuppkoppling via ADSL försvunnit.

Nedläggningen har ställt till stora problem för gårdsägaren och företagaren Martina Schagerlund, eftersom den mobila uppkopplingen fungerar så dåligt.

– Det känns jättetråkigt för vi bor ju ändå mitt i Mälardalen ganska nära Stockholm. Vi har ¨många hyresgäster och de frågar ofta var vi har för sorts uppkoppling, säger Martina Schagerlund.

När kopparnätet och ADSL-uppkopplingen försvann erbjöds området istället mobil uppkoppling via 4 G. En uppkoppling som trots särskild antenn och signalförstärkning varit under all kritik, enligt Martina Schagerlund.

– Det är alldeles för dålig kvalitét, säger hon.

Barva är bara en av hundratals orter där Telia de senaste åren släckt ned kopparnätet i projektet Framtidens nät. Mellan år 2010 och 2015 så har Telia släckt ned kopparnätet vid 33 telestationer i Sörmland vilket berört invånare på orter i bland annat Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Vingåker.

– Både kopparnätet och utrustningen på telestationerna börjar bli till åren, och vi känner att vi inte längre kan garantera kvalitéten framöver. Nätet blir alltmer väderkänsligt, vi har många fel varje dag, och vi vill göra det här i en planerad form, säger Ove Alm som är ansvarig för Framtidens nät på Telia.

Telia ger inga garantier för att samtliga kunder där kopparn släcks verkligen kan få 4G uppkoppling och bolaget samverkar heller inte med andra aktörer för att se till att kopparn bara släcks i såna områden där det läggs ned fiber för snabbt bredband - enligt Ove Alm för att det finns för många andra aktörer.

– För oss är det en omöjlighet att koordinera med alla dessa projekt, säger Ove Alm.