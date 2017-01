Junior Natural spelar in skiva med legendariska reggaeproducenter

Sly Dunbar och Robbie Shakespeare har sen 70-talet spelat med och producerat i stort sett alla framträdande artister från roots reggae till dancehall, som Peter Tosh och Sean Paul. De har också jobbat med världsstjärnor som Bob Dylan, Sting och Grace Jones.

Och nu också 22-åriga Junior Natural.

Han berättar att han och en kompis åkte till Jamaica för att vara där i två månader, de hade inget direkt planerat, och så hände det sig att de befann sig på rätt ställe vid rätt tillfälle helt enkelt.

– Vi var vid en klassisk stor studio, Anchor studios, och skulle hämta promotiongrejer och så hör jag hur någon ropar och det är Amsie Brown och Labyrint från Uppsala som är där, vi visste att de var där och skulle spela in med Sly och Robbie men inte just den dagen. Min jamaicanska manager Bertie känner Robbie och berättade för honom att jag sjöng och då säger Robbie "Sjung då", så jag gör det och då säger han "Kom hit på tisdag, hur många låtar kan du spela in på en dag?" Och så blev det ett album. Helt otroligt, en väldigt mäktig känsla.

Han berättar att det är svårt att greppa att det hänt och han har inte landat än säger han.

– När man pratar om det känns det som att man pratar om en film. Det var en slags bekräftelse att det är det här jag ska hålla på med. Att få arbeta med sina förebilder, det är så klart en underbar känsla.

Labyrint och Amsie Brown var där också och spelade in, vad är det med Uppsala och Jamaica?

– Jag vet inte, en stor anledning tror jag är Uppsala reggaefestival, den har påverkat mycket. Många har hållit på med reggae i Uppsala, lyssnat och gjort musik men festivalen gjorde att det blomstrade.

Det här är första hela albumet som Junior Natural har spelat in.

– Folks sätt att lyssna på musik har ju förändrats, man lyssnar inte på album på samma sätt, men själva faktumet att jag släpper ett är otroligt. Nu kommer jag kunna hålla i en vinylskiva, kolla på omslaget, öppna och titta, det är det jag gjort sen jag var liten. Det är så klart en enormt mäktig känsla.

När kommer albumet?

– Inget datum är satt än men det börjar dra ihop sig.