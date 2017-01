Appelqvist skadad – lär missa EM

"Säsongen hann inte ens börja förrän olyckan var framme. Jag kände direkt att det var något allvarligt och när jag fick beskedet var det rätt så väntat. Det är riktigt tungt just nu men jag är glad att jag har familj och vänner som stöttar plus att jag har bästa tänkbara team som backar upp mig", säger Appelqvist till Djurgårdens webbplats.



I fjol kämpade hon sig tillbaka efter en meniskskada och tog en plats i OS-truppen. Hon var också uttagen till landslagslägret i Spanien i nästa vecka, med landskamper mot Norge och England, men tvingades tacka nej på grund av skadan. Något EM-spel i sommar är sannolikt inte heller möjligt, då korsbandsskador brukar ta minst sex månader att läka och rehabilitera.



"Emilia skadade sitt främre korsband samt yttre ledband under träningen. Hon har redan påbörjat sin resa för att komma tillbaka. Operation med rekonstruktion av främre korsbandet kommer att ske först när yttre ledbandsskadan är läkt. Jag är övertygad om att Emilia har de bästa förutsättningarna att komma tillbaka till samma nivå som tidigare", säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.