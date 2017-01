Just nu: hus i Rasbo övertänt

Det brinner just nu i en större byggnad vid Frötuna gård i Rasbo nordväst om Uppsala. Huset ska enligt räddningstjänsten vara helt övertänt - men obebott och det finns inga rapporter om personskador. Sex brandbilar är på plats och personal från två stationer kämpar just nu med att släcka lågorna. Larmet kom in strax efter sju på morgonen.