Almtunajubel trots nytt ledningstapp

Efter nytt sent ledningstapp blev det till slut två poäng för Almtuna borta mot Timrå i Hockseyallsvenskan.



Almtuna hade tre mål mot noll i början av tredje perioden, men sen tappade man in tre raka puckar.



Almtuna kunde dock en kort bit in i förlängningen sätta slutresultatet 3-4.



– Det var en riktig krigarmatch, jag tycker vi var värda poängen, säger Almtunas Emil Larsson.

Ni tappade en 3-0 ledning idag, och en 4-2 ledning senast mot Modo, hur känns det?

– Det är såklart jättesurt att tappa ledningar, men det är väl något vi får fortsätta jobba med och se till att lära oss att spela på ledning.