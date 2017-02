"Vi ska samarbeta och göra det som krävs för att vinna"

Batterijakten går ut på att man ska samla in så många batterier som möjligt. På Johannesbäcksskolan är självförtroendet skyhögt.

– Vi kommer vinna för att vi är bäst, säger Signe, en av eleverna.

Förutom äran får den vinnande klassen 50 000 kr till klasskassan, och en träff med Batterijaktens frontfigurer, Youtube-gruppen IJustWantToBeCool.

– Vi får samarbeta så gott vi kan och göra det som krävs, säger eleven Ebba.

Förra året deltog 43 klasser från Uppsala län. Klass 4B på Liljeforsskolan i Uppsala vann när de samlade in 62,3 kilo batterier per elev. Totalt samlade klassen in 1,3 ton batterier.