Länsstyrelsen åtalsanmäler Forsmark

Forsmarks kraftgrupp AB, som driver Forsmarks kärnkraftverk, byggde år 2013 ett ny avloppsreningsverk.

I samband med bygget lades ett dike igen. Det orsakade en vattenståndshöjning i en våtmark där den rödlistade orkidén gulyxne växer.

– Den här orkidén blev satt under vatten under ganska lång tid och man kan konstatera att beståndet har påverkats kraftigt av de här åtgärderna. Det är därför vi har lämnat in en åtalsanmälan, säger Daniel Melin, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Anmälan gäller artskyddsbrott och miljöbrott. Om en åklagare väljer att väcka åtal kommer fallet upp i tingsrätten.

Parallellt har länsstyrelsen ett tillsynsärende mot Forsmarks kraftgrupp och kan gå vidare med ett föreläggande om återställande av våtmarken eller kompensationsåtgärder.

Forsmarks kraftgrupp medger att det är företagets ingrepp som har orsakat gulyxnens tillbakagång på platsen.

– Vid det här aktuella stället, ja, säger presschefen Claes-Inge Andersson.