Owe Thörnqvist vidare till finalen i Melodifestivalen

Favorittippade Robin Bengtsson gick vidare till final med "I can't go on". En något mer otippad finalist blev 87-årige Owe Thörnqvist med "Boogieman blues".



Owe Thörnqvist charmade publiken med sin svängiga boogie och sitt kasta-korv-trick. Han går direkt till final tillsammans med Robin Bengtsson.



Till andra chansen gick FO&O, som var förhandsfavoriter med sin låt "Gotta thing about you." Även Anton Hagman, som först blev känd via Youtube, går till Andra chansen med "Kiss you goodbye."



Countrypopduon Bella & Filippa föll på målsnöret med sin "Crucified".



SVT kunde även berätta att kvällen slagit röstrekord i en deltävling. 5 756 071 röster gav 557 415 kronor till Radiohjälpen.