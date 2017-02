Fler vårdtjänster ska erbjudas via nätet

Region Uppsala har som ett av sina mål att vara ledande inom e-hälsa i Sverige. I dag presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Moderaterna tio konkreta förslag.

Bland annat ska patienter kunna se och boka vårdtider via nätet, få kallelser via sms och kunna följa sina remisser när de loggar in under Mina vårdkontakter. Dessutom ska psykiatrins journaler, precis som den somatiska vårdens, bli digitala och åtkomliga via nätet.

Tjänsterna ska fasas in under 2017 och 2018. Men redan i vår ska vårdmöten via videosamtal testas.

– Nu ger vi konkreta uppdrag för verksamheterna att genomföra så att det ska bli enklare för patienterna, men också för att underlätta personalens arbetssituation, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Digitaliseringen beräknas kosta 13 miljoner per år. I mars tar regionstyrelsen det formella beslutet.