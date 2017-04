Uppsalabo döms för flera sexbrott

Mannen döms bland annat för att vid flera tillfällen förmått en tjej under arton år att onanera och posera i en webbkamera. Han ska ha också spelat in flera filmer av det här utan att hon vetat om det.



Mannen döms också för att ha förmått en annan tjej, en tjej under femton år, att skicka en lättklädd bild på sig själv till honom i en chatt på Skype.



Han döms nu till villkorlig dom, och ska också betala skadestånd till brottsoffren med 15 000 kronor vardera.