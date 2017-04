Tidig insats mot hjärtfel ger längre hundliv

I en klinisk prövning har forskare testat att ge hundar en viss typ av hjärtmedicin redan innan symtom uppkommer. Det har gett ovanligt bra resultat.

Tiden för uppkomst av symtom försköts i genomsnitt 15 månader för de hundar som fick medicin – en ansenlig tid för en hjärtsjuk hund.

– Det ansågs oetiskt att förvägra de hundar som fick sockerpiller den möjligheten, förklarar Jens Häggström, professor i veterinärmedicin.

Det handlar om en av hundens allra vanligaste hjärtsjukdomar, kronisk hjärtklaffs-degeneration, och innebär att klaffen mellan förmak och kammare läcker.

Symtom uppkommer i medelåldern, men sjukdomen kan lätt upptäckas flera år tidigare. En läckande hjärtklaff ger ifrån sig ett mycket karaktäristiskt blåsljud.

Medicinen som testades har funnits tidigare, men har bara tillåtits att ordinera när hunden redan utvecklat symtom. Forskarna ville man testa om det kunde göra skillnad att ge den redan när blåsljudet upptäcks, vilket kan vara många år före sjukdomstecken.

Resultaten var mycket tydliga och därför avslutades den kliniska prövningen i förtid. Det ansågs oetiskt att fortsätta att ge sockerpiller till sjuka hundar.

– Hos hundarna i försöksgruppen var livslängden längre än hos hundarna i sockerpillergruppen.

Resultaten har publicerats i en vetenskaplig tidskrift och nu pågår förhandlingar för att ändra indikationen av medicinen.

I studien inkluderades 360 hundar, som alla hade diagnostiserats med samma hjärtsjukdom. Hälften fick sockerpiller och hälften fick den verksamma substansen.

Referens: Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study-A Randomized Clinical Trial

A. Boswood, et al, 2016. J Vet Intern Med 2016;30:1765-1779. DOI: 10.1111/jvim.14586