Tufft på fårgård efter befarad sjukdom

Kalle Grandin befarar att hans djur drabbats av sjukdomen toxoplasmos, en parasit som orsakar missfall eller för tidig födsel hos tackorna.

– Oftast är det många döda lamm. Det är svårt att få dem att överleva, säger Kalle Grandin.

Sjukdomen sprids via katters avföring och den befarande smittan kan ha tagit sig in genom halmen som djuren äter. Kalle har lämnat in lamm på obduktion för att göra en utredning.

– Jag har förlorat ungefär 55 lamm och det kan röra sig om 20 procent. Det är ekonomi i det också. Lammen är mycket svagare och är inte alls lika pigga när de föds. Då ställs det högre krav på en som fårbonde för att få lammen att överleva, säger han.