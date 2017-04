Sirius nollade Norrköping

Facit efter 180 minuter på bortaplan:



Full pott och inte ett insläppt mål efter 2-0 mot Djurgården och nu 2-0 mot IFK Norrköping på Östgötaporten.



Förluster får konsekvenser och hos tippade topplaget Norrköping - mästare 2015 och trea 2016 - sprider sig oron kring hur det egentligen är ställt med den egna förmågan.



Två raka nederlag mot Östersund, den senaste i finalen i svenska cupen, kostade inte bara IFK Norrköping poäng och en missad titel. De tog rejält på spelarna självförtroende också. Managern Jens Gustafsson lät truppen slicka såren några dagar efter skärtorsdagens 1-4-smäll i Östersund.



Tanken verkade god. Utfallet? Segt, vilset, nervöst.



Det är ett diskussionsämne om IFK Norrköping gjort en sämre halvlek hemma på Östgötaporten under de senaste två åren, sedan klubben etablerade sig i den allsvenska toppen.



Några udda möjligheter, några udda längre och genomtänkta anfall. Annars var det Sirius för hela slanten. Kingsley Sarfo, Ante Björkebaum, Jesper Arvidsson, Ian Sirelius och Karl Larsson hade samtliga mer eller mindre utmärkta lägen. Några av dem parerades av Michael Langer, Norrköpings österrikiske målvakt.



Det var snudd på en bedrift att Sirius inte ledde matchen i paus efter en första halvlek som nykomlingen dominerade eftertryckligt.



I andra halvlek tog Joshua Wicks över från Langer som målvakten i fokus. Han stötte undan Kalle Holmbergs friläge, parerade Nicklas Bärkroths distansskott och fick hjälp av stolpen när Daniel Sjölund drog till från nära håll.



Men Norrköpings inledande intensitet mattades - och mitt i den andra halvleken fick Sirius retroaktivt utdelning för övertaget före pausen.



Veteranen Jesper Arvidsson (tidigare Elfsborg, Åtvidaberg och Djurgården) lyfte in från vänster och vid bortre stolpen nickade inhopparen Moses Ogbu in ledningsmålet



I fjärde tilläggstidsminuten rullade Christer Gustafsson in 2-0-målet.

IFK Norrköping-Sirius 0-2 (0-0)



0-1 Moses Ogbu (70), 0-2 Christer Gustafsson (90).



Varningar, IFK Norrköping: Daniel Sjöund, Linus Wahlqvist. Sirius: Niklas Busch Thor, Ian Sirelius.



Domare: Kaspar Sjöberg, Malmö.



Publik: 7 083.