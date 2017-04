Drömstart av Assi i elitettan för damer med två raka segrar

Det var Uppsala som i matchens inledning kontrollerade bollen bäst, hemmalaget såg lite nervösa ut i hemmapremiären inför drygt femhundra på läktaren, men när man i tolfte minuten fick en hörna med sig så kom också självförtroendet tillbaka.



Indira Ilic nickade resolut in hörnan men domaren hade sett en knuff i straffområdet så målet underkänndes. Sedan var det Assi för hela slanten i den första halvleken och ledningsmålet kom också välförtjänt av Emelie Helmvall i den 42:a minuten, Uppsala satsade sedan allt framåt i slutet av första vilket straffade sig när det blev lite ihåligt i försvaret och det kunde Josefine Hansson utnyttja när hon på övertid kunde pricka in bollen bakom Uppsala målvakten och ge hemmalaget en 2-0 ledning i paus.



När andra halvleken startade var det tydliga direktiv i Uppsalalaget att trycka på framåt och belöningen kom genast när reduceringen till 2-1 var ett faktum, men stormen kom av sig och hemmadamerna kunde kontrollera matchen till domarens vissla ljöd.



Två raka segrar i inledningen av serien gör nog att många motståndarlag har fått upp ögonen för nykomlingen Assi IF.