Sirius vann hemma – på bortaplan

Konstgräset på reservarenan Gavlevallen visade sig - trots kyla, isande regn och stormvindar - bli ett lyft för nykomlingen som vann med 3-0 mot minst sagt bleka jumbon Kalmar FF



Sirius – som nu är tvåa i allsvenskan - har ett riktigt fint passningsspel längs marken och trivdes helt klart bättre på det välfriserade konstgräset i Gävle än vad man gjorde senast på den för dagen underkända naturgräsplanen på Studenternas IP.



Där släppte ju gräset i stora sjok under hemmapremiären och Sirius hade då svårt att få flyt i spelet när bollen studsade runt mellan grästuvorna.



Det har gått bättre för Uppsalalaget på fina planer i bortamatcherna mot Djurgården (2-0) och IFK Norrköping (2-0) samt i 3-0-segern nu då under måndagskvällen.



Gästande Kalmar har en klart tyngre statistik på konstgräs med bara två segrar på de 25 senaste allsvenska matcher som man har spelat på det underlaget.



Mot Sirius kändes det dock mer som om Kalmars passiva och under långa stunder helt stillastående spel fällde avgörandet.



När Sirius succémittfältare Kingsley Sarfo rullade sig genom Kalmarförsvaret och distinkt skickade in 1-0 vid bortre stolpen såg det närmast ut som den snabbe ghananen rundade ett par koner istället för mittfältaren Tobias Eriksson och backen Viktor Elm.



Och när Ian Sirelius gjorde 2-0 - hans första allsvenska mål i karriären – var det återigen påfallande handlingsförlamat i Kalmarförsvaret när Niklas Busch Thor skickade en långboll från halva planen in i Kalmars straffområde.



Där plockade Sirelius ner bollen, fick ostörd ta med sig den förbi Kalmarmålvakten Ole Söderberg och hade därefter helt öppet mål att lätta in bollen i.



Att sedan Alexander Nilsson skruvade in 3-0 målet direkt på frispark i andra halvlek var inte mycket för Kalmar - som endast tagit en poäng på de fyra första matcherna - att göra något åt.



Sirius spelar nästa hemmamatch om en vecka, den 1 maj, mot Jönköping Södra.



Beslut om matchen kommer att spelas i Uppsala eller Gävle tas senare i veckan.