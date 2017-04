Misery Loves Co. gör comeback i Uppsala

– Att spela på Katalin i kväll känns fantastiskt roligt, säger sångaren Patrik Wirén.

Bandet bildades i början på 90-talet och släppte tre album, varav albumet "Not like them" prisades på Grammisgalan 1998 för årets bästa metal.

Vid millennieskiftet splittrades bandet. Enligt sångaren Patrik Wirén började musikskapandet gå på rutin samtidigt som bandet turnerade väldigt mycket.

– Jag började närma mig 30 och ville se vad som fanns utanför Misery-bubblan, förklarar han.

I kväll är det dags för bandet att återigen stå på scen i Uppsala.

– Det är bra om band lägger av istället för att bara köra på. Nu känns det otroligt viktigt, det vi gör. Att vi verkligen, verkligen brinner för det. Vi tar det inte för givet som jag tror att vi gjorde då.