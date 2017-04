Nattvandrare: Många firar – men inga större incidenter

– Vi har startat ett servicecenter där vi samordnar alla sociala insatser i Uppsala just nu, med polis, socialtjänst, Röda korset, nattvandrare och volontärer, för att vara ute och jobba trygghetsskapande i Uppsala centrum under valborg, där vi har otroliga mängder ungdomar och studenter som firar, säger Hilde Wiberg, nattvandrare och samordnare Uppsala kommun.

Hur ser läget ut i Uppsala i år?

– Vi har fullt på alla hotell, och tågen har varit fulla med tillresande till Uppsala. Bara i Carolinabacken under eftermiddagen var det 50 000 människor som stod och firade in valborg, och i Ekonomikumparken var det 20 000 studenter och firade under eftermiddagen och alla nationer har fullbelagt med festande ungdomar, säger Hilde Wiberg.

– Vi har också många minderåriga ungdomar som inte kommer in på nationer och andra festliga tillställningar, utan driver runt i stan och väntar på att det ska hända någonting, och det är där våra volontärer och nattvandrare lägger sitt fokus, för att ta reda på hur många som dricker alkohol och behöver hjälp, där vi kan komma i kontakt med polisen.

Vad behöver de unga ni möter hjälp med?

– Framför allt försöker vi hitta de som antingen är redlöst berusade som behöver hjälp av socialjouren eller sjukvården, men vi möter också ungdomar där de är ute, för att hjälpa till att ringa föräldrar om det behövs.

– Vi uppmärksammar också om ungdomar har väldigt mycket alkohol på sig – det är polisen och väktare som kan beslagta den. Men framför allt handlar det om att vara många trygga vuxna ute. Just nu har vi bara i centrum 80 nattvandrare och volontärer samt femton socialarbetare som rör sig runt och finns behjälpliga på olika sätt, tillsammans med polisen, säger Hilde Wiberg.

Hur stort ansvar tar de ungas föräldrar en sådan här kväll?

– Ganska stort ansvar, skulle jag vilja säga! Vi har gått ut med utskick till alla tonårsföräldrar som har elever på högstadieskolorna i kommunen, för att uppmärksamma dem om problematiken med alkohol kring valborgshelgen och hur otroligt lätt det är att få tag på droger på nätet, via Instagram och Snapchat, till exempel.

– Vi tycker att föräldrar har kommit ut under helgen på olika sätt med ett fantastiskt engagemang, men också att de har pratat med sina ungdomar om den här problematiken, så vi tycker att vi har fått ett bra gensvar.

Vilken är din bild av den här valborgskvällen jämfört med tidigare år. Har det varit oroligt?

– Jag har jobbat kring valborg de senaste 15 åren. Trenden är faktiskt att ungdomsdrickandet har minskat, men vi kan också se nu att lättillgängligheten med droger har ökat. Fler och fler röker hasch. Drickandet har minskat och det har blivit lugnare, men fortfarande rör sig väldigt många ute, så vårt arbete har inte minskat; det är fortfarande lika viktigt att finnas ute, men bilden av hur det ser ut har förändrats en del, säger Hilde Wiberg.

Och hur ser läget ut i Uppsala mitt i natten?

– Just nu är många ungdomar ute. Vi har fått hjälpa en hel del till på olika sätt, bland annat till sjukhus, men också vad gäller droger, men genom att vi har så många ute som arbetar så tycker vi att vi tillsammans har bra koll på läget.

Har det inträffat någon allvarligare incident?

– Nej. Vi är väldigt nöjda med resultatet. Det har varit en del ungdomar som vi har hittat redlöst berusade, och vissa har varit kraftigt påtända och nedkylda, men överlag har det inte skett några större incidenter, utan det ser ut som en löningslördag fast med väldigt många människor ute, säger Hilde Wiberg, nattvandrare och samordnare Uppsala kommun.