Fotanglar lades ut vid Sigtuna brandstation

– När första personalen kom in låg det inga fotanglar utanför. De hamnade där under tiden personalen byter om, säger Per Jonsson, distriktschef för Sigtuna och Märsta brandstation.

Trots punktering på ett däck kunde brandbilen ta sig fram till den fullt utvecklade restaurangbranden. Men hade det varit en längre körsträcka hade de blivit stående, enligt Per Jonsson.

– Det är för mig helt vansinnigt. Vi är här för att hjälpa och rädda människor. Att de slår ut våra fordon... Jag finner inte ord.

Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand och skadegörelse.