Sen kvittering gav Sirius en poäng

Häcken kom från en imponerade 4-0-seger mot IFK Göteborg och Sirius har fått en strålande start i allsvenska.

Nykomlingen låg efter sex omgångar på en andraplats – fyra poäng efter serieledarna Malmö FF.

Succén skulle hålla i sig. Nykomlingen tog en poäng borta mot Häcken efter sen kvittering.

– Första halvlek var inte dålig, den var usel sen så höjde vi oss, säger målskytten Christer Gustafsson.

De inledande minuterna i matchen var ganska händelselösa men i den tionde minuten small det till.

Mittfältaren i Häcken Daleho Irandust gick in i en duell med mittbacken i Sirius Daniel Jarl, en duell som den 19-årige stortalangen vann och kunde via en ganska dålig vinkel skjuta in 1-0 ledningen för hemmalaget.

Förutom det faktum att Uppsala-laget låg under så fanns det andra problem. När klockan stod på 28 minuter hade bortalaget gjort sitt andra byte matchen.

Den andra halvleken började händelserikt.

Först kvitterar Sirius till 1-1 via Moses Ogbu och fem minuter senare skulle Häcken få en straff. Häckens Alhassan Kamara satte den snyggt i det Josh Wicks högra hörn.

Det såg ut som att hemmalaget skulle gå mot en 2-1-seger men bortalaget låg på för en kvittering och skulle tillslut lyckas. Sirius-spelaren Christer Gustafsson kunde på övertid rädda en poäng för Uppsala-laget.

– Klart vi är besvikna, leder man på stopptid så är det klart att man vill vinna matchen, sa lagkaptenen Erik Friberg i Häcken efter slutsignal.

Matchen slutade med delad poäng vilket innebär att Sirius behåller sin andraplats med en poäng före trean Häcken.