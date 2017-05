Låt 1: Beside the bridge – What's been done

Beside the Bridge. Foto: Ellen Waldton

Nu drar Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa igång och första bandet är Beside the bridge från Bålsta.

Bandet bildades 2008 och består av Joel Chew (sång) Charlie Karlgren (gitarr) Ludvig Algovik (gitarr), Niklas Wistrand (bas) och Rasmus Blomquist (trummor). Många av bandmedlemmarna gick i grundskolan tillsammans. I början spelade de i talangjakter, tävlingar och på mindre scener. När de började med covers på Youtube fick de snabbt en stor, lojal följarskara. Låten What's been done handlar om en utekväll som går helt fel, men exakt vad som hände vill de inte avslöja.