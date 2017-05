Större risk att bli uppäten nära ekvatorn

En larv vid ekvatorn löper åtta gånger så stor risk att bli uppäten under en dag jämfört med en likadan larv på Grönland.

Det är framför allt andra insekter, särskilt myror, som äter larverna, enligt studien där forskarna placerat ut låtsaslarverna i naturen.

Och om nån nu tycker det här låter larvigt eller oseriöst så är det faktiskt så att studien placeras i topp i veckans nummer av tidskriften Science.

Och så här förklarar en av forskarna, Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid SLU, varför det här är viktigt.

– Det är coolt att förstå var det finns mest liv på planeten, inte bara i fråga om hur mycket arter det finns utan också hur de växelverkar med varandra. Och det andra som gör det viktigt är att vi nu tydligare kan peka på vem det är som bibehåller den här planeten i ett grönt tillstånd.

Naturen är full av växtätande larver. Frågan har varit vilka som håller dem i schack och på så sätt hindrar dem från att äta upp allt grönt på jorden.

– Och nu kan vi peka på de små leddjursrovdjuren, och vi kan dessutom säga att betydelsen av dessa småkryp blir ännu större när man rör sig mot ekvatorn, säger Tomas Roslin.

Referens: Tomas Roslin et al Higher predation risk for insect prey

at low latitudes and elevations. 19 maj,vol 356, 10.1126/science.aaj1631